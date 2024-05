Inizio di settimana con tangenziale in tilt: incidente a Savonera, in direzione nord. Quattro veicoli coinvolti

Tangenziale in tilt, per questo inizio di settimana. Non una novità, per i torinesi che devono usare per necessità la strada che circonda il capoluogo: questa volta sono quattro i veicoli coinvolti, all'altezza dello svincolo di Savonera, in direzione Sud.



Nessun ferito, fortunatamente, ma il traffico è completamente bloccato per chi va in direzione Savona. Rallentamenti e difficoltà, tuttavia, si registrano anche in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale per ripristinare le condizioni di sicurezza.