Coronavirus, Coldiretti Piemonte: "Alimentare in crescita ma servono voucher”

L’approvvigionamento alimentare degli italiani è stato garantito grazie a 3 milioni di lavoratori che, nonostante le difficoltà e i rischi per la salute, hanno continuato a lavorare in piena pandemia in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari e 230mila punti vendita in Italia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento ai dati Istat sul commercio al dettaglio nel mese di marzo con l’alimentare che in controtendenza è l’unico settore in crescita del +3,5% in valore e del +2,1% in volume.