Magistrato nell’Unità di crisi, il pg Saluzzo smorza le polemiche: “Nessuna ingerenza”

“La formulazione di pareri non ha comportato alcuna ingerenza, e tanto meno copertura, nell’attività amministrativa della Regione Piemonte dal punto di vista sanitario, che sarà eventualmente oggetto di verifica nelle sedi competenti”. Così il presidente della Corte d’appello di Torino, Edoardo Barelli Innocenti, e il procuratore generale Francesco Enrico Saluzzo, che hanno diramato una nota dopo le polemiche inerenti il ruolo del sostituto procuratore della Procura generale Marcello Tatangelo, designato lo scorso marzo dagli stessi Saluzzo e Barelli Innocenti come magistrato di collegamento tra l’Unità di crisi della Regione Piemonte e le autorità giudiziarie di tutto il distretto regionale. “Ovviamente - recita la nota - nell’ipotesi in cui processi penali giungessero sin al vaglio della Corte di appello, il dottor Tatangelo non si occuperebbe di quei processi. In via generale, anche a tutela dello stesso dottor Tatangelo”.