Mirafiori Sud, l'appello di Magliano: "Il comando della Municipale in via Morandi 10 non deve chiudere"

"Fermiamo lo smantellamento dei presidi di legalità sicurezza nelle periferie: il territorio della Circoscrizione 2, già penalizzato dalla Riforma del Decentramento e dall'accorpamento della ex 10 e della ex 2, non può perdere anche questo servizio. Ho depositato una mozione in Comune perché sia preservato" dichiara Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Comune di Torino.

"L'Amministrazione Appendino desista dall'intenzione di chiudere la Sezione della Polizia Municipale di via Morandi 10. Prevalgano, per una volta, gli interessi del territorio, della periferia, sul mero calcolo contabile delle risorse. La Circoscrizione 2 è ampia: le due Sezioni attualmente presenti, via Pinchia e, appunto, via Morandi, non possono essere accorpate senza un grave danno per tutti. Gli strumenti informatici, per quanto all'avanguardia, e le telefonate non possono sostituire, né nei fatti né nella percezione dei residenti, la presenza fisica, stabile e costante degli operatori della Polizia Municipale. Dopo il comando dei Carabinieri, diverse sportelli bancari, poste e altri servizi, Mirafiori Sud non sia costretta a registrare questa ennesima perdita. I Moderati auspicano un voto compatto del Consiglio Comunale a favore della mozione da me depositata. I Cinque Stelle, a parole fautori del policentrismo, hanno l'occasione di dimostrare che tengono veramente alle periferie".