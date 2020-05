Troppi cinghiali, il sindaco di Bollengo chiede l'intervento dei cacciatori

Danni all'agricoltura e rischio di incidenti stradali. Per questo il sindaco di Bollengo, Luigi Ricca, ha scritto al prefetto di Torino per chiedere l'intervento urgente dei cacciatori per contenere i cinghiali.

Il primo cittadino del paesino alle porte di Ivrea, nella missiva mandata alla Città Metropolitana, parla di "non più tollerabile livello di distruzione dei terreni e delle coltivazioni".

Ricca sollecita quindi battute di caccia intensive, spiegando come il mammifero "non è a rischio estinzione".