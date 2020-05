IrenGo City Luce, l'offerta che incentiva la mobilità elettrica

Sono ecologici, versatili, poco ingombranti e pratici per spostarsi in città in modo agile e veloce. È per questo che stiamo assistendo ad un boom dei monopattini elettrici .

E ora, grazie a IrenGo, è possibile risparmiare il 50% sull'acquisto del nuovissimo monopattino elettrico, il Nilox Doc Eco 3 .

Come? Attivando l'offerta IrenGo City Luce.

IrenGo City Luce

Scegliendo la promozione IrenGo per la fornitura di energia elettrica di casa tua, potrai infatti ricevere uno sconto di 180€ sul Nilox Doc Eco 3.

Lo pagherai 10€ al mese per 36 mesi e metà del costo del monopattino ti verrà restituita con un bonus mensile di 5€ sulla tua bolletta luce.

Passare a Iren, inoltre, ti darà la possibilità di usufruire di ulteriori vantaggi:

Nessun intervento tecnico

Nessuna spesa per il passaggio al mercato libero

Prezzo della componente energia bloccato per 2 anni

Nilox Doc Eco 3, il compagno perfetto per muoversi in città

Il monopattino elettrico acquistabile a metà prezzo con l'attivazione di IrenGo City Luce è leggero, portatile, intuitivo e sicuro.

Per attivare il motore elettrico basta darsi una spinta e salire sulla pedana. Merito dell'acceleratore G-Sensor che ti consentirà, inoltre, di viaggiare a 2 diverse velocità, 6 km/h e 12 km/h.

Con una carica potrai percorrere fino a 10 km e muoverti in totale sicurezza grazie alla presenza del segnalatore acustico e di luci, una anteriore e una posteriore.

Altra importante caratteristica del Nilox Doc Eco 3 è poi la facilità di trasporto dovuta alla leggerezza del suo telaio in alluminio e alle pratiche maniglie ripiegabili.