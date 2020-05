Asl To5, prosegue la sospensione dell'attività ambulatoriale non urgente

Anche in questo momento di emergenza in cui le distanze sono forzatamente aumentate, le ostetriche dell'Asl To5, hanno pensato a nuove forme di contatto per continuare ad accompagnare i futuri genitori durante la gravidanza, il travaglio e il parto e nei primi mesi di vita dei loro bambini.

Sono state attivate delle sessioni di gruppo online attraverso la piattaforma Zoom, dedicate alle donne ed eventualmente alle coppie.

Durante gli incontri ci sarà tempo per l'informazione e l'ascolto nonchè per la presentazione di materiale utile per gli esercizi corporei incentrati sulla respirazione, il rilassamento e il benessere psico-fisico in gravidanza e nel puerperio.

In attesa di passare autenticamente alla Fase 2, all'Asl To 5 si prosegue con la sospensione temporanea dell'attività ambulatoriale per le priorità D (differita - Prestazione da eseguire entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici) e P (Programmata - Prestazione da eseguire senza priorità).

Pertanto da oggi, giovedì 7, fino al prossimo 15 maggio, coloro che sono prenotati con priorità D e P saranno contattati da operatori ASL ed invitati a NON presentarsi negli ambulatori di Moncalieri, Nichelino, Chieri e Carmagnola. Le modalità di riprenotazione saranno pubblicate sul sito www.aslto5.piemonte.it e non sarà comunque necessario farsi rilasciare una nuova impegnativa dal medico curante.

Restano garantite, come fatto sinora, le prestazioni specialistiche con priorità U – urgente (da eseguire entro 72 ore) e B – breve (da eseguire entro 10 giorni).