Aggredisce i poliziotti per evitare di essere portato in Questura: arrestato dopo aver morso la mano a un agente

E' finito in manette un uomo di 44 anni, di origine senegalese, fermato per un controllo dalla Polizia in piazza Madama Cristina. Irregolare sul territorio nazionale, aveva dichiarato ai poliziotti di trovarsi in Italia da oltre 11 anni, senza una dimora e privo di qualsiasi occupazione. Invitato a regolarizzare la propria posizione presso gli uffici competenti, il quarantaquattrenne si era rifiutato.