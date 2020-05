Cascinette d'Ivrea, chiuso dalla Polizia un market della droga

Nell'ambito dei controlli per contrastare i corrieri della droga, che hanno continuato la loro attività nonostante le misure contro il Covid, giovedì a Cascinette d’Ivrea la Polizia ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino albanese (M.A. di 23 anni) e un cittadino rumeno(C.R.A.I. di 22 anni).

Il primo è stato fermato mentre si trovava in un parcheggio e confabulava con un altro ragazzo, simulando di portare a spasso il suo cane di grossa taglia: il giovane è stato trovato in possesso di 4 involucri termosaldati, occultati negli slip, contenenti le classiche dosi di cocaina. Gli agenti, in seguito, sono risaliti all'abitazione utilizzata dall’uomo.

All'interno dell'appartamento era presente il rumeno che, prima ha cercato di ostacolare l'ingresso dei poliziotti e, in seguito, ha provato a fuggire lanciandosi dalla finestra del soggiorno, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti. Nell'alloggio utilizzato dagli arrestati, gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato diversi tipi di sostanze stupefacenti (circa 110 gr di cocaina ancora da tagliare, circa 6 gr di marijuana) sostanze da taglio, bilancini, una termosaldatrice, rotoli di plastica trasparente per il confezionamento e, occultati in una confezione di profumo, 500 euro in contanti.