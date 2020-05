Venaria, il parco della Mandria riallarga le sue braccia: oltre duemila visitatori al giorno

"Sino ad oggi, sabato 9 maggio, coloro che hanno raggiunto il parco sono circa duemila al giorno". Ecco il dato che esprime quanto il parco La Mandria abbia il suo affezionato pubblico. A diffonderlo è l'avvocato Luigi Chiappero , presidente dei Parchi Reali. E nel weekend, il dato giornaliero raddoppia". Una frequentazione del parco che si conferma come molto gradita, ancor più dopo il lockdown, e ora più fruibile, da quando, martedì, sono stati aperti tutti gli ingressi, quelli di Druento, Robassomero e Venaria ".

Domani il meteo non promette una serena giornata di sole, ma una visita al parco, in attesa delle piogge della prossima settimana, è pur sempre un'ottima occasione per curare il proprio fisico e spaziare fino all'orizzonte, verso le nostre vicine montagne e salutare, di ritorno verso Torino, la Reggia, che sta lì, immobile, ad attendere la prossima apertura.