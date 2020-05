Fase 2, salta la Festa de L'Unità di Torino di luglio

Niente Festa de L’Unità di Torino a luglio: ad annunciarlo il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta, in un post su Facebook. I dem del capoluogo avevano deciso di anticipare il tradizionale appuntamento dal 26 giugno al 12 luglio in corso Grosseto: un cambio di data, in vista delle Comunali 2021.

Complicato, come spiega Carretta, programmare l’evento annuale anche a settembre “per una serie di ragioni pratico-organizzative, data anche l’incertezza attuale su come procederà la Fase 2 post Covid”.

“Il nostro sforzo – continua il Segretario Metropolitano - sarà quello di individuare modalità “diverse” e compatibili con la situazione di emergenza sanitaria”.

La proposta sarebbe quindi quella di ampliare l’attuale esperienza di Spazio Aperto, una sorta di webtv di confronto del Pd, in onda sia su Facebook che sul canale YouTube. “Abbiamo dunque tutta l’intenzione -prosegue Carretta - di far crescere ancora questo strumento e di sfruttarne al massimo ancora le potenzialità. Il PD di Torino, dunque, non ha nessuna intenzione di abbandonare lo spazio politico, utile anche ad affrontare ciò che ci si era prefissati con la Festa”.