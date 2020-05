In via Mazzè il cantiere eterno di Lucento: "E' così da due anni, nessuno interviene"

Ora che il suolo pubblico è tornato al centro del dibattito, con la politica che chiede a gran voce che venga utilizzato il più possibile per i cittadini, spicca un episodio piuttosto incredibile di "occupazione": è il caso del cantiere eterno di via Mazzè , a pochi metri dall'angolo con via Brusa, nel quartiere Lucento.

A segnalare la situazione surreale l'associazione Giustizia & Sicurezza: "Il cantiere è nato per via del crollo di alcuni pezzi della facciata di un complesso della Telecom ed è ancora lì". Peccato che siano passati due anni circa dall'inizio dei lavori mai completati. "Crediamo che gli organi competenti debbano imtervenire immediatamente, non è possibile che in tutto questo tempo non sia intervenuto nessuno. I cittadini sono costretti a scendere dal marciapiede occupato dalle transenne".