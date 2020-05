Nichelino, domani riaprono (con ingresso contingentato) le aree cani

Domani, lunedì 11 maggio, riaprono le aree cani a Nichelino.

Il sindaco Giampiero Tolardo ha disposto con un'ordinanza che, fino a quando non sarà cessata l'emergenza dettata dal coronavirus, sarà consentito di accedere all'area soltanto a una persona con il proprio cane per volta, e il tempo di permanenza non potrà superare i 15 minuti. Il contingentamento sarà verificato da personale incaricato con funzione di ordine pubblico (polizia di stato, polizia municipale, carabinieri e altre forze dell'ordine): i comportamenti non conformi (la presenza di due cani o due persone all'interno delle aree ad esempio) saranno sanzionati.