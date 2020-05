Auto sbanda in tangenziale e finisce contro un guard rail: traffico in tilt

Un inizio di settimana complesso, per il traffico torinese, dopo che questa mattina - erano circa le 6.30 - il traffico in tangenziale è andato in tilt. In particolare, si tratta della zona Nord, all'altezza di Bruere, dove una vettura è sfuggita al controllo della sua conducente ed è andata a terminare la sua corsa contro un guard rail.

Al volante una donna quarantenne che non ha riportato conseguenze preoccupanti, ma è stata comunque soccorsa e accompagnata all'ospedale di Rivoli dal personale del 118.

Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine e del personale tecnico, si sono registrati fin da subito rallentamenti e disagi per la circolazione in direzione Sud.