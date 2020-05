Coronavirus, incivili in azione al parco del Boschetto appena riaperto a Nichelino

La Fase 2 a Nichelino ha portato da oggi la riapertura delle aree cani e dalla scorsa settimana quella del cimitero e del parco del Boschetto, polmone verde della città. Ma solo per chi vuole andare a correre, senza che sia possibile andare a fare picnic o a consumare pranzi o merende.

Nonostante attorno all'area vigilino alcuni volontari per il rispetto delle regole e il controllo della situazione, c'è chi nella domenica appena conclusa ha pensato bene di andare a mangiare, lasciando accanto ai tavoli e alle panche di legno (che non sono ancora utilizzabili, proprio per evitare il rischio di assembramenti) bottiglie, bicchieri di plastica e mascherine. Qualcuno, anzi diverse persone, hanno pensato bene di andare a mangiare al Boschetto come fosse stata una qualsiasi giornata normale e non stessimo vivendo il tempo del coronavirus.

Il fatto che sia stato lasciato tutto così, in gran fretta, come dimostrano le immagini che corredano questo pezzo, lascia pensare che le persone che sono andate a fare un allegro picnic, sono andati via in gran fretta, appena magari hanno intravisto arrivare qualcuno, che fossero vigili urbani o volontari che si occupano di controllare l'area.

Il rischio, a questo punto, è che di fronte a nuovi episodi del genere il sindaco Tolardo possa decidere un nuovo giro di vite, chiudendo nuovamente il parco. Proprio mentre sta iniziando la fase delle riaperture.