Unia:"Ad oggi arrivate 472mila mascherine: i ritardi non sono colpa del Comune e amministratori"

Ad oggi la Città di Torino ha ricevuto dalla Regione “472 mila mascherine da distribuire ai cittadini, ne mancano poco meno della metà”. A chiarirlo in Consiglio Comunale è l’assessore alla Protezione Civile Alberto Unia, durante la comunicazione sulla consegna dei sistemi di protezione individuale ricevuti da Palazzo Lascaris.

Unia ha spiegato come la consegna delle mascherine ai torinesi verrà fatta in due fasi. “La uno – ha detto – ha preso il via il 4 maggio e ha permesso agli amministratori di condominio di collegarsi a “Torino Facile” per prenotare i dispositivi, che sono state consegnate dal 7 maggio”.

“La prima fornitura regionale – ha poi aggiunto – era di 176 mila mascherine ed ha garantito la copertura dei primi appuntamenti degli amministratori. La seconda, da 265 mila, è arrivata questa mattina. Non sapendo quando sarebbero arrivate dalla Regione, abbiamo spostato gli appuntamenti presi dagli amministratori di condominio”. Nella seconda fase i sistemi di protezione verranno consegnati ai torinesi dalla Città.

Scettico sul metodo di consegna il capogruppo del PD Stefano Lo Russo che, dopo aver ribadito come "sarebbe stato meglio incaricare le farmacie, utilizzando la tessera sanitaria", ha chiesto di avere una data ultima entra la quale la maggior parte dei torinesi riceverà i dispositivi. “Noi non sappiamo – ha replicato Unia, lanciando nuovamente una frecciata alla giunta Cirio – quando arriveranno tutte le mascherine perché è un’iniziativa della Regione su cui potremmo stendere un velo pietoso, perché non so se sia realmente utile o solo demagogica”.

“Se ci sono dei ritardi non è colpa degli amministratori e nemmeno del Comune” ha concluso l’esponente dell'amminstrazione Appendino.