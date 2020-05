Evento Webinar: una riflessione internazionale sulla scuola ai tempi di Covid

La Fondazione per la Scuola, Ente strumentale della Fondazione Compagnia di San Paolo, ha fatto fronte alla chiusura degli istituti scolastici impegnandosi attraverso Riconnessioni in un processo di implementazione delle tecnologie digitali per la didattica a distanza organizzando in due mesi 30 webinar che hanno visto la partecipazione di oltre 40.000 persone: dirigenti scolastici, insegnanti, genitori, con una media di 1500 partecipanti a incontro.

Giovedi 14 maggio la Fondazione per la Scuola e Riconnessioni www.riconessioni.it affidano a un tavolo internazionale la riflessione sulla scuola ai tempi della pandemia, coinvolgendo il Ministero dell’Istruzione e partner internazionali come UNESCO, Nesta UK, Teach for All, Qatar Foundation per meglio attrezzarsi ad affrontare le emergenze del presente e immaginare ipotesi di futuro.

Education Responses to COVID-19 vuole essere un’opportunità per imparare dalle politiche e dalle strategie di alcune tra le principali istituzioni internazionali nel campo dell’Education, nuovi orientamenti per un cambio di paradigma della scuola. Cioè non solo “più tecnologie per tutti nei sistemi educativi” ma la costituzione di un patto forte tra una comunità educante e le strutture portanti della società.

Al Webinar, che si terrà in inglese, intervengono: Anna Ascani, Vice Ministra - Ministero dell’Istruzione, Stefania Giannini, Assistant Director General for Education – Unesco, Wendy Knopp, CEO and CO-Founder – Teach for All, Lorenzo Benussi, Chief Innovation Officer – Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, Asmaa E. Al-Fadala, Director of Research and Content Development – WISE, Qatar Foundation, Tony Baker, Programme Manager – Nesta UK, Francesco Profumo, Presidente – Fondazione Compagnia di San Paolo.

“In questi tre anni - dichiara Ludovico Albert, Presidente di Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo - l’impegno di Riconnessioni a livello tecnologico e infrastrutturale, ha fatto sì che i docenti del nostro territorio fossero più preparati di altri alla didattica da remoto. Ma il prolungamento della chiusura delle scuole spinge più che mai la Fondazione a riflettere sulla natura dei nuovi problemi da affrontare e sul ruolo di un ente filantropico a sostegno del sistema educativo in questi tempi difficili”.

Per iscriversi al webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/7614752847258355979