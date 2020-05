Il mercato del Balon diventa virtuale grazie alla piattaforma 1solo.com

Per gli “orfani” del Balon e per gli appassionati di vintage, antiquariato, riciclo e recupero è arrivata una notizia che sicuramente stavano aspettando: è finalmente online, infatti, la piattaforma di e-commerce 1solo.com, che consentirà ai commercianti del mercatino storico di Borgo Dora di gestire in modo virtuale la propria attività di vendita.

Il progetto, realizzato in collaborazione con l'agenzia Magma Marketing, è stato finanziato grazie al bando AxTO nell'ambito di Living Lab legato ad iniziative di economia circolare.

Per mantenere vive le peculiarità storiche del mercato, sulla piattaforma si potrà anche trattare interagendo direttamente con professionisti del settore e, in futuro, anche con collezionisti: “Il Balon – dichiara l'assessore a decentramento e periferie della Città di Torino Marco Giusta - è un mercato storico dotato di grandissima forza di rinnovamento: in un momento di emergenza e di estrema difficoltà come quello attuale, iniziative come questa sono un ottimo spunto per reinventarsi e rilanciarsi".

"Il progetto AxTO ha davvero funzionato, unendo risorse ministeriali alla capacità degli uffici del Comune e alla grande volontà del territorio torinese di prepararsi al futuro”, ha aggiunto Giusta. L'iscrizione alla piattaforma è subordinata a una rigorosa procedura di accreditamento come negozio o collezionista, con accesso esclusivo a possessori di partiva IVA o privati identificati.

In attesa di una ancora incerta riapertura al pubblico, sarà dunque possibile respirare (in sicurezza) nuovamente l'aria del Balon “navigando” tra arredo d'epoca, opere d'arte, orologi, gioielli, musica, libri, stampe, abbigliamento vintage e molto altro ancora.