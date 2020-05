Compagnia di San Paolo, arriva la conferma: Alberto Anfossi segretario generale per i prossimi 4 anni

Una scelta fatta in continuità, ma con di fronte scenari davvero imprevedibili, fino a pochi mesi fa. Alberto Anfossi è stato confermato nel ruolo di segretario generale della Compagnia di San Paolo anche per i prossimi quattro anno.

Una decisione presa dal Comitato di Gestione della fondazione in occasione della sua prima seduta.





"È per me un onore e un privilegio ricoprire questo incarico e poter proseguire il lavoro insieme a una struttura di grande qualità, composta da professionisti appassionati e che gioca un ruolo importante nella società in cui opera - ha detto Anfossi, subito dopo la conferma -. Se è vero che negli ultimi anni la Compagnia si è rinforzata nei suoi fondamentali, è anche vero che dovrà contribuire a superare a una crisi di enorme complessità, che nel prossimo futuro sfiderà le nostre intelligenze e le nostre capacità di promuovere interventi efficaci, ponendoci anche, probabilmente, di fronte a scelte difficili".