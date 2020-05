Unione Industriale di Torino: non solo Giorgio Marsiaj, per la poltrona di presidente scende in campo anche Enrico Maria Rosso

Colpo di scena nella corsa alla poltrona di presidente per l'Unione Industriale di Torino per la successione dell'attuale presidente Dario Gallina (diventato nel frattempo numero uno della Camera di Commercio torinese. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava essere una passerella in discesa per Giorgio Marsiaj, presidente dell'Amma, adesso fa i conti anche con un altro candidato: si tratta di Enrico Maria Rosso, imprenditore del comparto automotive e rappresentante in Piemonte della Camera di Commercio degli Stati Uniti.

Certo, la rincorsa sembra proibitiva per Rosso, 52 anni, originario di Giaveno: un po' perché l'inserimento nella competizione è arrivato proprio sul gong, un po' perché lo stesso Marsiaj, classe 1947, può contare su una lunga carriera nel mondo della rappresentanza industriale e soprattutto su un bacino di voti come quello delle aziende metalmeccaniche che, con buona probabilità, rivolgeranno la propria preferenza verso colui che già le guida.

Questa sfida non la scoraggia?

"No. Ho maturato la decisione di candidarmi alla presidenza dell'Unione industriali di Torino mosso dalla semplice, ma per me decisiva, ambizione di portare un contributo di idee in un'associazione chiamata, come tutte le rappresentanze di categoria, a immaginare un nuovo orizzonte per l'Italia".



La sua dunque è una candidatura "alternativa"?

"Non sono candidato contro qualcuno, e Giorgio Marsijai ha la mia considerazione e la mia stima. Sono persuaso che il ruolo dell'impresa, nella stagione scandita dalla pandemia, debba ritrovare una centralità sociale, abbandonare ogni forma di collateralismo con la politica locale e nazionale per riguadagnare una piena autonomia insieme a una rigorosa interlocuzione con le altre rappresentanze".