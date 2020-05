Collegno, la città riparte stimolando la presenza di nuovi imprenditori

Cinque imprese in città per ripartire con nuove idee imprenditoriali, che cresceranno in futuro sul territorio di Collegno.

“Collegno è Città del lavoro, oggi più che mai la nascita di nuove attività imprenditori rappresenta la voglia di ripartire che sul nostro territorio è sempre viva - ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano -. Il nostro obiettivo è sostenere la voglia di fare impresa, incoraggiando concretamente e valorizzando talenti e idee che hanno bisogno di aiuto economico per esprimersi, soprattutto nella fase iniziale, quella più fragile ma al contempo piena di aspettative”.

Sostenere la voglia di impresa, dunque, è l’obiettivo di Imprenditori in Collegno, che premia la creazione di nuove attività che hanno deciso di partecipare.

Un atelier di abbigliamento eco-compatibile ed eco-sostenibile, una cantina vinicola urbana di vini “naturali”, un negozio di prodotti erboristici di origine naturale, un motore di ricerca di impianti e associazioni sportive e un centro dell’apprendimento multidisciplinare che possa offrire ai richiedenti supporto di tipo psicologico. Queste saranno le cinque nuove imprese che cresceranno a Collegno grazie al progetto “Imprenditori in Collegno” e che riceveranno 7mila euro per avviare la creazione. I partecipanti questa mattina hanno incontrato, tramite la piattaforma Zoom, il sindaco Francesco Casciano e al vicesindaco e assessore al Lavoro Antonio Garruto, che hanno premiato la loro voglia di fare impresa. Con la collaborazione dei servizi di supporto alla creazione d'impresa presenti sul territorio, in particolare con il “Programma Mip - Mettersi in proprio” della Città Metropolitana di Torino che dà un'opportunità di sostegno all'imprenditorialità per la realizzazione di nuove idee da sviluppare sul territorio.