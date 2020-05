Da mercato coperto a spazio aggregativo: "Restituiamo via Plava ai cittadini"

Un progetto comune per rendere il mercato coperto di via Plava di nuovo fruibile da tutti i residenti di Mirafiori Sud, attraverso attività e iniziative che rivitalizzino l'intera area. E' la proposta lanciata dal consigliere della Circoscrizione 2 Carmelo Sciascia (Pd), tramite un ordine del giorno approvato in consiglio e rivolto alla sindaca e agli assessori competenti del Comune di Torino.

Tra i punti messi in luce, la possibilità di allestire una biblioteca o una ludoteca a cielo aperto, data l'attuale chiusura di tanti spazi aggregativi a causa dell'emergenza Coronavirus. Un'idea che si riallaccia al progetto di riqualificazione attuato tra il 2017 e il 2018 mediante il bando AxTo, a seguito del quale, tuttavia, l'area mercatale era stata protagonista soltanto di poche e sporadiche manifestazioni aperte alla cittadinanza, come il cinema all'aperto.

"Vorremmo chiedere all'amministrazione comunale - spiega Sciascia - di avviare questo percorso insieme, mettendo a fattore comune le risorse e la programmazione degli assessorati con i contatti e le relazioni territoriali e associative della nostra circoscrizione".

"L'attuale situazione di inutilizzo prolungato nel tempo - conclude - potrebbe finire per vanificare tutti gli sforzi fatti finora per riparare i danni strutturali del mercato".