Le note del Silenzio, per ricordare le vittime del coronavirus, non piacciono ai vicini: i carabinieri 'silenziano' dj di Strambino

Il suo intento era quello di rendere omaggio alle vittime del coronavirus, intonando le note del Silenzio. Ma in tempi di musica sui balconi c'è chi non ha apprezzato, evidentemente: e così, su richiesta dei vicini, il dj di Strambino è stato 'silenziato' dai carabinieri, intervenuti per farlo smettere.

A raccontarlo è stato lo stesso dj, che in arte si chiama Martymaig, pubblicando sui social il biglietto che i vicini di casa gli hanno fatto trovare sul pianerottolo. “Siccome tra pochi giorni alcune persone ricominceranno a lavorare, è pregato di concludere le sue serate da concerto”, si legge nel cartello scritto con un pennarello blu e appeso alla porta.



L’iniziativa del dj sul balcone non è piaciuta a tutti i vicini, ma ha raccolto anche tante adesioni. “Ho cominciato solo... e ho finito con un gruppo di persone che da semplici conoscenti sono diventati amici - ha raccontato - ho visto persone dai balconi, bandiere, luci accese, pile, accendini, ho ricevuto complimenti e incitamenti a non smettere”.

E pazienza se a qualcuno questa iniziativa non è andata proprio giù, tanto da chiamare i carabinieri ad intervenire.