Epidemiologia, ricerca e cultura: le interviste del B-Locale sul Covid-19 “Oltre l'università della vita"

Moltissimi luoghi di cultura, in questi (ormai) mesi di chiusura forzata a causa dell'emergenza coronavirus, stanno affrontando la crisi realizzando dirette social, video, e altre iniziative online. Anche il circolo Arci “letterario” B-Locale sta seguendo questa tendenza e realizzerà una serie di interviste intitolata “15 minuti al B-Locale. Oltre l'università della vita”.

Nel corso della rassegna, il gestore del circolo e scrittore Luca Rinarelli darà la parola a diversi professionisti di settori come epidemiologia, ricerca e cultura: “Abbiamo deciso – spiega - di intervistare esperti in materie che hanno comunque a che fare con la pandemia, persone che hanno investito tempo e denaro per diventarlo. Oltre a renderci utili, sosteniamo l'idea che la famosa 'università della vita' non possa risolvere ogni problema, contro le fake news”.

I primi ospiti saranno Michele Marra (epidemiologo sociale di Asl To3), Alessandro Ferretti (ricercatore del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino e del Cern, autore di uno studio sui tamponi fatti in Piemonte), Federico Marchesano e Fabio Giachino (musicisti con cui si parlerà della crisi del settore), Luca Bosonetto (responsabile cultura per il comitato ARCI di Torino) e Barbara Gagliardi (professoressa di diritto sanitario all'Università di Torino con cui si affronterà il rapporto tra libertà costituzionali e misure di contenimento).

Una volta realizzati, i video verranno caricati sulla pagina Facebook del circolo: https://www.facebook.com/pg/circoloBlocale/videos/?ref=page_internal