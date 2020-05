Anabolizzanti proibiti: 32 indagati tra titolari di palestre, personal trainer, body builder e venditori di integratori

Una fitta rete di compravendita di anabolizzanti proibiti è stata sgominata dai carabinieri del Nas di Torino. Tre persone sono finite agli arresti domiciliari, 210 decreti di perquisizione sono stati eseguiti su tutto il territorio nazionale e 32 persone sono state indagate perché coinvolte a vario titolo. Tra questi, titolari di palestre, personal trainer, atleti e body builder, lavoratori in negozi di integratori alimentari e operatori della sicurezza.

L’indagine è partita da una precedente, nella quale numerosi bodybuilder che si allenavano nel Torinese erano stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di farmaci anabolizzanti, acquistati tramite una rete di chat. E' stato proprio spulciando attentamente nei messaggi trovati sugli smartphone, in particolare su profili Facebook "civetta", che i Nas sono risaliti alla fitta rete di copravendita dedita al traffico di sostanze dopanti in tutta Italia. E così sono stati individuati i trafficanti e gli spacciatori che si muovevano su tre filoni di fornitura, in Puglia, Sicilia e Veneto.

Il "gioco" funzionava più o meno così: su Facebook venivano illustrati e pubblicizzati farmaci anabolizzanti per attrarre il potenziale cliente il quale, dopo un primo contatto, veniva indirizzato su una chat criptata. Tutti i pagamenti avvenivano tramite carte Postepay e bonifici Western Union. Le spedizioni dei plichi venivano effettuate tramite ignari servizi di corriere espresso.

Gli indagati dovranno rispondere a vario titolo di utilizzo o somministrazione di farmaci, spaccio di sostanze stupefacenti del tipo nandrolone, ricettazione, esercizio abusivo della professione sanitaria, commercio e somministrazione di farmaci in modo pericoloso per la salute pubblica e commercio di medicinali guasti. Durante le indagini sono stati sequestrati anche 5 chili di hashish marijuana.