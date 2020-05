Dopo il lockdown, riaprono gli uffici del Punto Donna di Nichelino

Oggi, giovedì 14 maggio, riapre il “Punto donna” di Nichelino, i cui uffici erano rimasti chiusi durante i due mesi del lockdown.

Gli orari sono rimasti gli stessi: il martedì pomeriggio dalle 15 alle 19, il giovedì mattina dalle 9.30 alle 13.30, ma si riceve solo su appuntamento. Per prenotare il numero da contattare è il 3371082919, oppure si può inviare una mail all'indirizzo puntodonna.nichelino@gmail.com. Si accede una alla volta, con obbligo di guanti e mascherina, per rispettare le misure per il contenimento del coronavirus.

“L’isolamento, la convivenza forzata e l’instabilità economica e sociale, hanno reso le donne ancora più esposte alla violenza domestica. Riapriamo, rispettando le necessarie e doverose misure di sicurezza, il “Punto donna” per dare la possibilità alle donne di ricevere accoglienza, supporto e aiuto non solo più telefonico o virtuale", hanno spiegato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l’assessora alle Pari Opportunità Valentina Cera.

"Oggi più che mai dobbiamo impegnarci tutti e tutte per dare protezione e conforto alle donne in difficoltà e ai loro figli”. Perché la violenza non è andata in lockdown con il coronavirus.