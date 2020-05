Sul bus con la mascherina, ma adagiata sul collo: aggredisce il vigile urbano che lo controlla

Aveva la mascherina, mentre si trovava a bordo del bus. Solo che invece di tenerla posizionata su bocca e naso l'aveva lasciata legata al collo, di fatto rendendola inutile. Un 38enne è stato quindi invitato dal personale della GTT e dai vigili urbani a metterla in maniera corretta, ma questo ha scatenato la sua reazione.

E' successo ieri pomeriggio, durante un servizio congiunto per il rispetto delle ordinanze emanate per l’emergenza Covid-19: vittima dell'ira del passeggero, un agente della Sezione San Salvario – Cavoretto - Borgo Po, che mentre stava scrivendo il verbale è stato aggredito. Il passeggero gli ha strappato con violenza la mascherina di protezione, riportando ferite guaribili in tre giorni secondo la visita dei medici del CTO.