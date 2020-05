Città a misura di bici (e non solo): il contributo di Torino sul tavolo nazionale dell'Anci

Un documento condiviso sulla mobilità sostenibile elaborato nel corso della serata di mercoledì, in videoconferenza in collaborazione con alcuni dei maggiori Comuni e città metropolitane, per essere presentato oggi di fronte alla platea dell'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni italiani.

Torino prova a diventare un "modello" a livello nazionale (o quantomeno a dare il proprio contributo) e mette sul tavolo alcune delle sue carte migliori per arrivare insieme alle altre municipalità a un risultato unico e buono per tutti. Di quelle che in questi giorni sta scoprendo man mano, immaginando un nuovo modo di spostarsi durante (e dopo) la pandemia.

E così, proprio in questi minuti, si trova sulle scrivanie - virtuali - di buona parte del Paese una città vista attraverso i raggi, i pedali e il manubrio della bicicletta. Una visione "alla torinese", dunque, per rispondere alla necessità di una mobilità che deve provare a svincolarsi dall'uso dell'automobile o del trasporto pubblico locale (come ribadito ancora nella giornata di ieri dalla sindaca Chiara Appendino). E per farlo, pensa - o ripensa - a reti di ciclabilità che possano invogliare la gente a inforcare la bici per andare a scuola, al lavoro o semplicemente in giro.

Le parole d'ordine sono sicurezza, ma anche regole, spazi adeguati (frutto di lavori che interessino assi radiali, circonvallazioni e connessioni). Lo strumento? Il decreto Rilancio che proprio ieri sera è stato presentato dal premier Giuseppe Conte e che adesso passerà al vaglio del Parlamento. In particolare la seconda parte dell'articolo 205 dove si fa riferimento alla riforma del codice della strada.

E così, in vetrina, anche la città della Mole contribuisce a mettere elementi già noti dalle nostre parti come la cosiddetta "Casa avanzata" - lo spazio che al semaforo permette alle biciclette di aspettare il verde in pole position davanti alle altre vetture -, ma anche la corsia ciclabile, che con una semplice segnaletica ritaglia un'area di passaggio sull'asfalto. E ancora: la possibilità di permettere l'uso delle corsie per il trasporto pubblico locale ai ciclisti, il doppio senso ciclabile in strade a senso unico (nelle zone 30).