Il 5x1000: un aiuto concreto contro il Mieloma Multiplo

Dal 15 maggio è possibile avviare le pratiche per la compilazione del Modello Redditi 2020 oppure 730 il cui termine ultimo di consegna è fissato per il 30 settembre. Ogni contribuente è libero di devolvere il 5x1000 dell'imposta IRPEF sul reddito delle persone fisiche (senza che ciò determini maggiori imposte dovute) a enti e associazioni che si occupano di attività di interesse sociale e a enti, fondazioni, onlus di ricerca scientifica e sanitaria. Un gesto importante, che ognuno di noi è chiamato a fare per offrire un aiuto e un sostegno concreto alla comunità e alle persone più fragili e indifese, ma alla fine anche a se stessi.

Tra le realtà presenti sul nostro territorio a cui scegliere di donare il 5x1000 c’è la Fondazione EMN Italy Onlus, nata nel 2004 con l’obiettivo di migliorare la cura delle malattie del sangue e del mieloma multiplo in accordo con il Presidio Ospedaliero Molinette e con l’Università degli Studi di Torino.

Da sempre impegnata nel sostegno della ricerca scientifica sulle emopatie maligne, EMN Italy Onlus promuove l’introduzione di studi clinici innovativi e di nuovi protocolli con farmaci di ultima generazione non ancora presenti in Italia ma già supportati da autorevoli studi e pubblicazioni scientifiche. La Fondazione esercita la sua azione attraverso gruppi di ricerca cooperativi in stretta collaborazione con la Fondazione European Myeloma Network, realtà attiva a livello internazionale nella lotta al mieloma multiplo di cui EMN Italy è, di fatto, il braccio operativo.

In questo 2020 così difficile per tutti la Fondazione intensifica il suo impegno nella ricerca e la sua presenza a fianco dei pazienti affetti da neoplasie del sangue con l'iniziativa "5+5x1000: il tuo aiuto vale doppio". Le devoluzioni ricevute saranno destinate, nello specifico, a finanziare l'attività di 2 Infermieri di Ricerca nell’ambito di quanto già previsto dalla più recente convenzione stipulata con l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. L'Infermiere di Ricerca è una figura professionale che opera costantemente al fianco del paziente per favorirne l’accessibilità alle terapie e per migliorare i servizi e l’assistenza di cui necessita nell’affrontare il percorso di diagnosi e cura della malattia. Un ruolo molto importante anche per il progresso della ricerca, che con il 5x1000 ognuno di noi può contribuire a sostenere.

Per devolvere il 5x1000 alla Fondazione EMN Italy Onlus è sufficiente inserire il codice fiscale 97652630019, con la propria firma, nella prima casella dell'apposita sezione del modello redditi 2020 oppure 730 identificata come a “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina 5x1000.emnitaly.org.