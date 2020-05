Coronavirus, distribuite a Nichelino le prime 9500 mascherine della Regione. Segnalati casi di furti nelle buche

E' iniziata a Nichelino la distribuzione delle mascherine della Regione Piemonte: sono state consegnate nelle scorse ore le prime 9500.

"Voglio ringraziare la Regione, ma un ringraziamento ancora più grande va ai volontari dei Comitati di Quartiere e alla Protezione Civile per l'impegnativo lavoro di etichettatura e imbustatura delle dispositivi di protezione in tessuto e per la distribuzione nelle buche", ha detto il sindaco Giampiero Tolardo.

"La consegna è stata effettuata a macchia di leopardo per motivi organizzativi e verrà completata non appena ci verranno consegnate le rimanenti forniture attese nei prossimi giorni. Tutti i cittadini avranno una mascherina. È soltanto questione di tempo e pazienza", ha aggiunto il primo cittadino di Nichelino.

"Solo una considerazione per commentare alcuni episodi deplorevoli che si sono verificati - ha detto ancora Tolardo - Dante scriveva nella Divina Commedia 'Fatti non foste per vivere come bruti', sostenendo che l'uomo dovrebbe perseguire le virtù, tra le quali aggiungo io, c'è quella del rispetto del prossimo e dei suoi diritti. Mi riferisco a coloro che hanno pensato di rubare dalla buca delle lettere le mascherine destinate ad un loro vicino di casa".

"Per fortuna questo è avvenuto in pochi casi, constatando che per il resto mi onoro di governare una città fatta da persone straordinarie", ha concluso il sindaco di Nichelino.