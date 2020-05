Gli scippa il cellulare mentre sta parlando al telefono, ma non sfugge ai carabinieri

Un marocchino di 26 anni è stato bloccato nel centro di Torino dopo aver strappato il cellulare dalle mani di un uomo di 52 anni mentre era impegnato in una chiamata. I carabinieri della compagnia San Carlo hanno assistito allo scippo in diretta, in via della Consolata e hanno bloccato il rapinatore. Erano le due di notte: il telefono è stato restituito al legittimo proprietario.