Pusher tenta di fuggire prendendo l'autobus: lo fermano i carabinieri

Un pusher maliano di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per possesso di droga. Aveva la mascherina, anche se non non era indossata perfettamente. E’ accaduto in corso Francia a Torino dove i militari hanno deciso di fermarlo per un controllo visto che a dicembre la stessa pattuglia lo aveva già arrestato per spaccio di stupefacenti e sottoposto alla misura cautaelare del divieto di dimora a Torino.



L’uomo si è accorto della presenza dei carabinieri ed è fuggito a bordo del bus 36, in direzione di Rivoli. I militari dell’Arma hanno seguito il mezzo e dopo due fermate il fuggitivo è sceso e i carabinieri l’hanno fermato. Lo spacciatore ha opposto resistenza ai militari e ha deglutito le dosi che nascondeva in bocca. Dopo la colluttazione seguita all’arresto, la mascherina si è rovinata e i militari gliene hanno fornita un’altra e lo hanno accompagnato in carcere.