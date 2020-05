Torino posticipa il versamento della tassa di soggiorno ad ottobre e gennaio 2021

Torino posticipa il versamento della tassa di soggiorno. Questa mattina la Giunta Appendino – su proposta degli assessori al Bilancio e al Turismo, Sergio Rolando e Alberto Sacco – ha deciso di spostare al 15 ottobre i versamenti delle somme riscosse da aprile a giugno 2020. Fissato al 15 gennaio 2021 il termine per la riscossione degli incassi nel secondo semestre di quest’anno.

“In un momento difficile, per la forte riduzione dei flussi turistici a causa del Covid, – commentano Sacco e Rolando – vogliamo assicurare un concreto sostegno al settore alberghiero, contribuendo a contrastare gli effetti negativi della crisi, in un settore trainante per l'attività economica del territorio”.

Per la ripartenza dopo l’emergenza, in vista anche della Atp Finals di tennis in programma a Torino dal 2021, “sarà essenziale non solo mantenerne il livello dell’offerta, ma occorrerà lavorare per aumentarla”.