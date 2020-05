Torino Spazio Pubblico alla ricerca di volontari per la distribuzione di mascherine in città

Come faranno gli stabili senza amministratore di condominio a ricevere le mascherine messe a disposizione dalla Regione Piemonte? A dare una mano, in questa direzione, è il progetto di cittadinanza attiva Torino Spazio Pubblico, alla ricerca di 200 volontari per la distribuzione dei dispositivi di protezione.

La “richiesta di aiuto” è arrivata direttamente dalla Città: “Abbiamo vissuto – spiegano da Spazio Pubblico - un periodo molto difficile, ma adesso è giunto il momento di prendere coraggio e tornare gradualmente alla normalità. Proprio in questo senso vi rivolgiamo una richiesta precisa giuntaci in merito all'iniziativa Mascherine per Torino: bisogna provvedere alla distribuzione in tutti quegli stabili che per vari motivi non sono provvisti di un amministratore”



I volontari impegnati nella distribuzione del materiale dovranno avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, verranno formati online (anche riguardo le norme per operare in sicurezza, ndr) e avranno a disposizione mezzi forniti dal Comune; gli stessi, inoltre, riceveranno un badge di riconoscimento e una pettorina identificativa.



Gli interessati possono iscriversi compilando il form seguente:

https://forms.gle/4YfLDyMaHkzxyYtC6