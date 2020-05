Scuola e didattica online, l'appello della Circoscrizione 6 al Comune: "Aiutiamo gli studenti svantaggiati"

Più pc e tablet per le scuole, un adeguato volume di traffico dati gratuito per gli studenti e una progettualità per gli istituti professionali. Sono queste, in sintesi, le richieste avanzate dalla Circoscrizione 6 e contenute in un'interpellanza rivolta alla sindaca Chiara Appendino e all'assessora all'Istruzione, Antonietta Di Martino.

Il documento sottolinea le difficoltà vissute dagli studenti più fragili, provenienti da famiglie che vivono in condizioni economiche particolari. Quei casi in cui nemmeno il grande impegno e l'eccezionale capacità di adattamento degli insegnanti riescono a sopperire al digital device dovuto a una forte disparità sociale con il resto dei compagni di classe.

Da qui le richieste avanzate al Comune: "Cosa intende mettere in atto Palazzo Civico per distribuire alle scuole un numero adeguato di dispositivi hardware (pc e tablet) in modo che gli studenti più svantaggiati possano fruire della didattica online?". " E quali criteri si intendano adottare, diversi dal soddisfare una percentuale fissa delle richieste presentate dai singoli dirigenti scolastici, in modo da allocare le risorse a favore degli studenti maggiormente bisognosi?".