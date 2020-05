Nichelino, l'appello dell'Amministrazione: "Trattare le aree cani come fossero un pezzo di casa nostra"

A pochi giorni dalla loro riapertura, lo stato delle aree cani a Nichelino è buono. Ieri l'assessore alle Politiche sugli animali Fiodor Verzola le ha ispezionate.

"Ho ultimato i sopralluoghi volti a individuare i piccoli e i medio-grandi interventi di manutenzione all’interno delle aree cani del territorio - ha detto Verzola - Le loro condizioni, a dispetto di ciò che alcune persone sostengono, sono buone". Il servizio aree di sgambamento cani copre tutta la città, ogni quartiere ne ha una grazie al lavoro degli ultimi anni.

Nei prossimi giorni verranno risolti tutti i piccoli problemi legati alle buche, alle reti, ai cancelli e alle fontane. Presto si doteranno di fontane le aree cani che ne sono ancora sprovviste (via Bengasi, via Gozzano e via Pracavallo). Questo intervento richiederà ovviamente tempi più lunghi, perché gli accessi dell’acqua non consentono collegamenti comodi e immediati.



"Occorre però comprendere che la Città di Nichelino non può stare dietro a ogni buca in ogni singola area cani e che spesso questi tipi di problemi possono essere risolti in prima persona, senza aspettare che sia qualcun altro a farlo", ha aggiunto l'assessore Verzola, invitando anche i cittadini e coloro che ne fruiscono a fare la propria parte.

"Dobbiamo concepire le aree cani come un pezzo di casa nostra e come tali trattarle con rispetto, attenzione e cura. Alla fine del loro utilizzo, dovremmo sempre lasciarle come vorremmo trovarle", ha spiegato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. "Trattare le aree cani con rispetto vuol dire amare i nostri animali".