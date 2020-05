Picchia la vicina di casa con una spranga per farsi dare soldi: arrestato

Da giorni un cinquantenne di Torino preso di mira i vicini di casa dopo alcuni litigi per futili motivi. Il primo episodio, la sera tra il 5 ed il 6 maggio, quando, mentre la vicina portava a spasso il cane, l'aveva colpita con un pugno, chiedendole del denaro, munito di tirapugni. A dargli manforte, il figlio armato di spranga.

Il giorno successivo, il vicino aveva fatto in modo di incrociare nuovamente sotto casa la donna, minacciandola di non avvisare le forze dell’ordine di quanto accaduto la sera prima, altrimenti avrebbe ucciso sia lei sia il fidanzato. Anche questa volta la donna era stata colpita alle gambe con un tubo di ferro.

Qualche giorno dopo l’uomo si era rifatto vivo intimando alla donna di dargli nuovamente del denaro; lei, in preda alla disperazione, gli aveva così lasciato 100 euro.

Lunedì scorso l’uomo ha alzato la posta: le minacce questa volta sono avvenute in presenza della suocera della vittima, la richiesta era di 500 €. Le due donne hanno quindi chiamato il 112: la polizia, giunta immediatamente sul posto, ha arrestato l’uomo per atti persecutori e denunciato per estorsione. La spranga utilizzata per minacciare e picchiare la vicina di casa è stata rinvenuta e sequestrata.