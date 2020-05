Buoni spesa per aiutare i poveri da Coronavirus: a Torino già usati 2,5 milioni

Ad oggi solo 80 famiglie non hanno ancora ritirato i buoni spesa del Comune di Torino, per aiutare le persone in difficoltà economica, su un totale di 11.705 ticket erogati. “Sono meno dell’1% - ha chiarito l’assessore all’Innovazione Marco Pironti, durante la commissione dedicata al tema su sollecitazione del consigliere M5S Damiano Carretto – dei richiedenti: li stiamo contattando tramite il CSI, perché potrebbero avere dei problemi tecnici a riscuoterli”.

La Città ha attivato questa misura a sostegno delle persone in crisi economica per il Coronavirus, finanziandola con il Fondo Povertà messo a disposizione dal Governo. Da Roma sono arrivati nel capoluogo piemontese 4.6 milioni: di questi 3.6 sono stati destinati ai ticket.

I torinesi ne hanno già spesi quasi due milioni e mezzo in 231 esercizi commerciali, di cui 196 a Torino e 35 fuori dal capoluogo: il 72,5% sono negozi e supermercati di prossimità, mentre il 27,5% Grande Distribuzione.

“Circa l'80% è già stato incassato dalle attività commerciali di prossimità: questo è un elemento importante”, come sottolineato dell’esponente della giunta Appendino. Barriera di Milano è il quartiere dove i voucher sono stati più usati per comprare cibo ed altri generi di prima necessità, seguito da Le Vallette, Mercati Generali e San Donato.

La maggioranza dei torinesi ha richiesto il buono spesa per disoccupazione/perdita del lavoro. Come seconda causa c’è il reddito insufficiente e a seguire la cassa integrazione.