Caritas e Banco alimentare: grigliata solidale per dare una mano alle persone più in difficoltà

Una grigliata solidale per aiutare chi è in difficoltà. Caritas Diocesana di Torino, Banco Alimentare del Piemonte - in collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe Cafasso, CASAPOP, Comitato Inquilini XVI Quartiere Vittorio Veneto, ATC Torino e l'Associazione PPC Falchi di Daffi della Protezione Civile - effettueranno una donazione di beni di alimentari di prima necessità agli abitanti dei condomini di edilizia popolare in Corso Grosseto 115 e Via Sospello martedì 19 maggio alle 10, con ritrovo in Corso Grosseto 115/1.