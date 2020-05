Filiera piemontese per produrre mascherine, le pmi: "Tempi certi e concretezza"

“Il sistema industriale piemontese deve ripartire e deve farlo in sicurezza. Ogni iniziativa che sia sinergica al raggiungimento di questo obiettivo, è evidentemente da sostenere. E’ necessario, tuttavia, che si tengano sempre in buon conto le esigenze delle imprese anche per quanto riguarda i tempi e le modalità di attuazione”. Così il presidente di Api Torino, Corrado Alberto, commenta l’ipotesi di avvio di una filiera piemontese per la produzione di mascherine certificate avanzata in queste ore dall'assessore regionale alle attività produttive Andrea Tronzano.