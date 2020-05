I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti oggi pomeriggio a Vaie per un incidente stradale. Due autovetture si sono scontrate in via Dora Riparia ed una si è ribaltata.

I soccorritori hanno estratto dall'abitacolo un conducente e lo hanno affidato al personale sanitario giunto sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Hanno operato la squadra "91" Susa, quella dei volontari di Borgone/Sant'Antonio e Carabinieri.