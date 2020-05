Juve, ancora allenamenti a piccoli gruppi. Domani atteso anche Ronaldo

In attesa che venga sciolta l'ingarbugliata matassa legata alla ripresa della serie A, con gli allenamenti di squadra ancora in stand-by, per la Juve continuanono le sedute a piccoli gruppi scaglionati alla Continassa, sotto gli sguardi di un mister Sarri rigorosamente con la mascherina.

Oggi è l'ultimo giorno senza Cristiano Ronaldo, atteso per domani, martedì 19 maggio, al centro sportivo bianconero dopo la fine del periodo di quarantena successivo al suo ritorno dal Portogallo. Mercoledì dovrebbe essere invece il turno del giovane olandese De Ligt, seguito da Szczesny, per arrivare poi a Khedira e Matuidi, prima dei sudamericani Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro.

Chi invece non si vedrà sino a fine mese è Gonzalo Higuain: il Pipita, rientrato solo venerdì dall'Argentina (dove si era recato per assistere la madre malata), dovrà restare in quarantena sino al 30 maggio.