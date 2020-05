Torino, da inizio lockdown 11mila sanzioni in tutta la provincia

Nell'ultimo weekend tra Torino e provincia 3.423 persone sono state controllate e 68 sanzionate per avere violato norme per il contenimento del contagio da Coronavirus. Da oggi non sarà più necessaria l'autocertificazione per giustificare lo spostamento all'interno della Regione, anche se restano in vigorei divieti di assembramento e le misure per il distanziamento sociale.

Sono 1.527 le persone fermate per controlli sabato, 48 quelle sanzionate; 1896 domenica, 20 le sanzioni. Dall'inizio del lockdown, in base ai dati della Prefettura, sono state controllate 145.193 persone ed elevate 11.086 sanzioni.

Rimane intanto il presidio fisso delle forze dell'ordine in Barriera di Milano e Aurora, deciso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Torino Claudio Palomba.