A Torino i proiettili commemorativi ricordano gli assedi del 1706 e 1799

Passeggiando tra le strade del centro e della collina di Torino, ci si può imbattere in edifici sulle cui facciate sporgono mezze sfere nere.

Sapete cosa sono?

Si tratta di proiettili commemorativi incastonati in quei luoghi a memoria degli assedi del 1706 e 1799. Furono entrambi vittoriosi per la città: combattuti il primo contro le truppe francesi e il secondo contro quelle napoleoniche.

Certo i torinesi provarono paura e disperazione, ma la loro resistenza, ampiamente documentata negli scritti dell'epoca, fu ostinata e vigorosa: "Di tanti palagi che vi sono attorno alla spianata della Cittadella, non ve n'era pur uno, il quale non fosse come interamente disfatto, o non mostrasse centinaia di squarci".

Sono numerosissimi gli edifici su cui è possibile notare queste palle di cannone. Presso il Monte dei Cappuccini, sono presenti sia sulla facciata della chiesa che su quella del convento ed anche all'interno di quest'ultima.

Sulla facciata del Santuario della Consolata. Due si trovano nel cortile del Palazzo Saluzzo Paesana, tre in piazza San Carlo di cui una sulla facciata del Palazzo Solaro del Borgo.

Uno in piazza Palazzo di Città di fronte al Municipio, uno sulla facciata dell'edificio in via Santa Teresa 10.

Ancora, uno sulla facciata della chiesa di San Filippo Neri, uno sullo spigolo del palazzo sito all'angolo tra via Santa Teresa e via XX settembre e infine due al civico 8 di via del

Carmine, ai lati del dipinto sulla facciata del palazzo.

Tali proiettili, dunque, a seguito dei giorni di assedio, vennero murati e datati apposta, ad omaggiare il coraggio con cui il popolo sabaudo resistette agli attacchi avversari.