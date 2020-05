Collegno, M5S all'attacco della maggioranza: "Nuovi strumenti ma soliti modi da vecchia politica"

"Mercoledì scorso si è tenuto il Consiglio comunale in videoconferenza, il primo finalmente in modalità streaming per la cittadinanza, come abbiamo proposto recentemente e come da sempre abbiamo richiesto in questi anni", sottolinea in una nota il Gruppo Consiliare MoVimento 5 stelle Collegno.

"Abbiamo sottoposto diverse interrogazioni ed espresso le nostre posizioni sui provvedimenti discussi, sui quali informeremo dalla nostra pagina facebook, ma ci teniamo ad esprimere il nostro disappunto per l'ennesima pessima gestione del Consiglio Comunale e dell'ordine dei lavori da parte della Presidenza del Consiglio".

"Per qualche motivo che ci sfugge, ad ogni costo si è voluto proseguire oltre la mezzanotte per discutere una variante al piano regolatore legata a Collegno Rigenera e al palazzo invenduto di via Oberdan, senza permettere ai capigruppo di sospendere i lavori per decidere se proseguire e senza il necessario confronto che si dovrebbe svolgere in tempi adeguati, discutendo in soli 40 minuti 5 delibere delle 8 previste".

"Non sentendoci tutelati e vedendo annullata la nostra agibilità politica abbiamo abbandonato la seduta in segno di protesta perchè riteniamo inaccettabile che, ancora una volta, questa Amministrazione che si è apostrofata come di "cambiamento" continui ad attuare forzature e metodi da vecchia politica, come permettere ai capigruppo di maggioranza di parlare sopra i colleghi e prendere parola senza il controllo e l'autorizzazione del Presidente, che tollera questi atteggiamenti non applicando quindi il regolamento che permette e tutela democraticamente tutti i gruppi consiliari nell'esprimere le proprie posizioni".