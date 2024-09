Nichelino, con la prima campanella alla Walt Disney scocca l'ora della piazza scolastica

Nel giorno in cui è suonata la prima campanella, Nichelino ha confermato di voler mettere sempre al centro la scuola. Non solo con nuove costruzioni e lavori di consolidamento di quelle esistenti, come nel caso della primaria Marco, Polo, ma anche con la inaugurazione della prima piazza scolastica della città nella elementare Walt Disney.

Nichelino e il progetto delle piazze scolastiche

"L'idea è quella di lanciare uno spazio di socialità, incontro e di scambio tra scuola e città, un'area verde per rendere l'ambiente circostante esteticamente più bello", ha spiegato la preside Marisa Pallotti. "Tutti se ne devono prendere cura, la scuola chiede la collaborazione del territorio perché questa iniziativa fortemente voluta da Architettura senza frontiere possa diventare un fiore all'occhiello della città", ha sottolineato.

La dirigente scolastica della Walt Disney ha parlato poi "dell'importanza di lasciare un luogo verde, allegro e pulito", mentre Valeria Cottino di Architettura senza frontiere ha ricordato come l'iniziativa di Nichelino faccia parte del progetto Piazze Scolastiche, che coinvolge Torino e altri comuni della provincia. "Non sono solo quattro aiuole, ma si tratta di trasformare spazi brutti in aree verdi accoglienti, che vengano prese in cura da tutti".

Tolardo: "Tutti dobbiamo fare di più per migliorare la città"

Il sindaco Giampiero Tolardo ha parlato dell'idea di avere "una scuola aperta sul territorio, grazie all'impegno anche visionario di alcuni dirigenti scolastici. Vogliamo lanciare un messaggio chiaro sul tema ambiente, con una azione dal grande valore simbolico, ma soprattutto dare un messaggio a tutti sulla necessità di migliorare la città, impegnandoci noi in prima persona, evitando di sporcare e rovinare l'ambiente. Tutti quanti dobbiamo fare di più, facendo rete e facendo comunità".

Azzolina: "Nichelino resiliente al cambiamento climatico"