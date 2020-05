"Donare il plasma per combattere il Covid": il sindaco di Pianezza scrive a tutti i concittadini guariti

“Mi rivolgo a voi, cari concittadini che avete vinto questa terribile malattia, per chiedervi di considerare la possibilità di donare il vostro plasma e provare a salvare quanti stanno rischiando la vita. Sarebbe un bellissimo segnale di fratellanza dove i cittadini guariti potrebbero aiutare chi sta ancora duramente lottando, trasformando questa emergenza in una gara di solidarietà”. E' questo l’appello che il sindaco di Pianezza, Antonio Castello, scrive nella lettera che indirizzerà per ricercare donatori di plasma, dopo che nei giorni scorsi il Comitato Etico Interaziendale della Citta della Salute e dell’ospedale Mauriziano ha dato parere favorevole per partire con uno studio che dovrà valuterà l’efficacia del plasma iper immune contenente anticorpi prodotti dai soggetti guariti e trasfuso ai pazienti COVID con forme severe di malattia.



La ricerca dei donatori è già partita sull’intero territorio piemontese e la raccolta del plasma dovrebbe cominciare il primo giugno. Sarà paragonato l'uso di plasma iperimmune con l'uso di plasma che non lo è, a fronte di una tripla somministrazione ogni 48 ore. La ricerca si protrarrà per 18 mesi, esaminando la sopravvivenza a 30 giorni.