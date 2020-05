L'emergenza coronavirus fa accelerare la svolta ambientale di Moncalieri: "Meno cemento, più verde"

L'emergenza coronavirus ha accelerato una svolta ambientale che era già negli intendimenti dell'Amministrazione. E così il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna ha lanciato lo slogan "Meno cemento, più verde".

"Ecco perché, dopo aver già messo in sicurezza la nostra collina (bloccato il cemento in 114mila metri quadrati, in favore di terreno che invece rimarrà per sempre spazio dedicato al verde), abbiamo approvato una delibera che mette al centro ancora una volta il paesaggio, il territorio, il verde", ha scritto su Facebook il primo cittadino. "La decisone riguarda in particolare la nostra pianura e precollina: Tetti Sapini, Bauducchi, Barauda, Carpice, Tetti Rolle, San Bartolomeo, Palera".

"Si tratta di un’iniziativa capace di coniugare l’interesse pubblico e il legittimo interesse privato. Obiettivo: una città più verde e più sicura, nella piena salvaguardia dei diritti e degli interessi di tutti", ha aggiunto il sindaco di Moncalieri. In sintesi: entro fine maggio sarà aperto un bando pubblico, che durerà 90 giorni. Chi è proprietario di terreni edificabili, ma non ha ancora costruito, potrà restituire al Comune l’edificabilità dell’area, che verrà riportata immediatamente a destinazione agricola".

"Sono coinvolti in totale 282mila metri quadrati, dove potrebbero essere costruite abitazioni per 1050 persone. Per il titolare del terreno il beneficio è il risparmio: rimanendo ovviamente in possesso del terreno, smetterà di pagare le imposte (IMU). Per tutta la Comunità, ciò si traduce in una città più verde, che rilancia la sua vocazione agricola", ha spiegato Montagna.

"Ovviamente, i diritti privati sono sacrosanti, e allora ecco il Patto. Il Comune di Moncalieri è disponibile a fare due cose: acquistare l’area, per far tornare il verde e lasciare spazio alle acque. Oppure scegliere insieme al privato un’altra area, già edificabile, lontana dal pericolo, un’area sicura su cui costruire", dichiara il primo cittadino. "Mentre il privato si occuperà di lasciare l’area vicino ai fiumi bonificata e sistemata, il Comune detrarrà la spesa effettuata dagli oneri di urbanizzazione previsti".

"Ecco perché, alla fine dell’estate, sono certo di poter raccontare una città più bella e più sicura, sapendo che il pubblico e il privato, nel rispetto degli interessi reciproci, hanno trovato una ragione comune e superiore: la svolta verde per Moncalieri", ha concluso Montagna.