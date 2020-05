Nichelino, l'Amministrazione ai proprietari di immobili: "Rinegoziare gli affitti per evitare serrande abbassate per sempre"

Il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l’assessore al Commercio Giorgia Ruggiero hanno inviato una lettera ai proprietari di locali affittati da commercianti, facendo appello affinché rinegozino i contratti di affitto degli esercizi rimasti chiusi per mesi a causa dell'emergenza Covid o che hanno ridotto fortemente la loro attività.

"In questo momento infatti i negozianti hanno scarsa liquidità e molti fanno fatica ad onorare il pagamento del canone. Il rischio è che molte attività siano costrette a chiudere i battenti", fanno notare Tolardo e Ruggiero. "Ogni negozio che chiude rappresenta una grave perdita per la collettività cittadina e l'azzeramento di un'entrata certa per il proprietario, difficilmente recuperabile".

"Si chiede quindi di adottare misure di rinegoziazione contrattuale tra le parti per garantire continuità dello stato in essere", concludono i rappresentati della Amministrazione nichelinese.

Per informazioni e consulenza l’amministrazione comunale ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione il proprio ufficio avvocatura. Telefonare all'Ufficio commercio e SUAP: 011/6819376 – 011/6819591 – 011/6819592, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.30.