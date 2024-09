Piazza San Carlo si prepara a ospitare il Salone dell'Auto: in corso gli allestimenti di stand e palchi

Il Salone Auto Torino scalda i motori e in piazza San Carlo fervono i preparativi per il ritorno della grande kermesse. Sono in corso gli allestimenti dei palchi e degli stand che questo fine settimana animeranno il centro cittadino.

Dal 13 al 15 settembre il salotto della città si trasformerà per ospitare uno spettacolo all'insegna dei bolidi. Incontri, percorsi ed esposizioni per tutti i gusti, test drive di tutte le motorizzazioni e la sfilata storica dell’automobile.

Oltre a piazza San Carlo, il percorso si snoderà dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova a piazza Carlo Felice, ma pure via Roma, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali, fino a giungere in piazza Vittorio Veneto.

Per tre giorni il centro della città sarà teatro del racconto della storia dell’automobile, un percorso che in oltre 3 chilometri proporrà ai visitatori un’emozionante successione di novità di prodotto delle case automobilistiche, di prototipi e one-off dei più grandi carrozzieri di tutti i tempi, di icone del motorsport e auto classiche che sono diventate parte indeledibile della storia dell’industria automotive, insieme all’intrattenimento garantito dai media partner.

Tra i momenti più suggestivi, lo speciale Circuito Dinamico cittadino che si svilupperà tra piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello e ospiterà ogni giorno le sfilate di Formula .

Anche il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino parteciperà alla parata inaugurale di venerdì 13 settembre con la vettura FIAT 12hp del 1902 appena restaurata ed è presente in Piazza San Carlo, per l’intera durata della manifestazione, con un proprio stand nel quale è esposta la vettura McLaren MP4/6-Honda del 1991 che fa parte della mostra AYRTON SENNA FOREVER.